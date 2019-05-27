«Клиническая смерть»: Яценюк об объявлении дефолта на Украине
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк подверг резкой критике предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт в стране. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление политика в соцсетях.
Яценюк подчеркнул, что в 2014 году страна также находилась на грани дефолта, однако он не стал его объявлять. Экс-премьер пояснил, что дефолт является «банкротством» Украины, а также «клинической смертью» экономики страны.
«Дефолт — это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт — это рост курса гривны, которое не имеет предела... Дефолт — это безработица», — заключил Яценюк.
Нынешний украинский премьер Владимир Гройсман предсказал страдания украинцев при объявлении дефолта.