«Клиническая смерть»: Яценюк об объявлении дефолта на Украине

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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк подверг резкой критике предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт в стране. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление политика в соцсетях.

Яценюк подчеркнул, что в 2014 году страна также находилась на грани дефолта, однако он не стал его объявлять. Экс-премьер пояснил, что дефолт является «банкротством» Украины, а также «клинической смертью» экономики страны.

«Дефолт — это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт — это рост курса гривны, которое не имеет предела... Дефолт — это безработица», — заключил Яценюк.

Нынешний украинский премьер Владимир Гройсман предсказал страдания украинцев при объявлении дефолта.