Росстат отчитался о росте цен на бензин

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В апреле цены производителей на бензин выросли на 0,2%, до 16,55 руб. за л, средняя розничная цена почти не изменилась и находится на уровне 44,01 руб. за л, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

По информации федеральной службы, цены на дизтопливо, наоборот, в апреле упали на 1,1%, до 46,29 руб. за л несмотря на рост цен производителей на 0,7%, до 25,54 руб. за л.

Также отмечается, что в Чувашской Республике и Волгоградской области в апреле бензин подорожал больше всего, на 0,8%, а в Коми и Пермском крае — на 0,5%.

Ранее независимые АЗС предупредили, что цены на бензин могут снова подскочить.