Чистая прибыли «Россетей» в 1 квартале выросла на 23%

ПАО «Россети» объявило консолидированные финансовые результаты электросетевого холдинга, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности, за первый квартал 2019 года.

Так, чистая прибыль «Россетей» составила 40,8 млрд руб., это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Это позволит компании выплатить дивиденды за 1 квартал 2019 года. Менеджмент уже предложил соответствующие рекомендации совету директоров ПАО «Россети».

Выручка составила 265,5 млрд руб. против 260,3 млрд руб. за 1 квартал 2018 года. Показатель EBIDTA вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд руб.

«Компания продолжает укреплять свое финансовое положение. Это результат работы, начатой два года назад», – прокомментировал результаты консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2019 года генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

По его словам, компания нацелена на сохранение устойчивой позитивной динамики, продолжая реализацию масштабной стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса в области технологических и бизнес-процессов, а также изменений в регуляторной среде, направленных на содействие экономическому росту электросетевой отрасли страны.