Крупные города отстают от Москвы на век

Российские города отстают от Москвы по экономическому развитию в среднем на век. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Уточняется, что речь идет о крупных городах, население в которых превышает отметку в 1 млн жителей.

Как показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка», если динамика развития городов России сохранится, то вскоре они будут нагонять столицу по уровню подушевого валового продукта около 100 лет.

Также были названы продвинутые города с ускоренным темпом роста. Среди них: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие.

В число аутсайдеров: Воронеж, Волгоград, Омск, Челябинск, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Ранее были названы города России с самыми несчастными жителями.