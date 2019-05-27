Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, от дефолта в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины.

Он также призвал правительство страны «подождать» с объявление дефолта.

Рабинович подчеркнул, что Украина находится в «безнадежной долговой яме» из-за Международного валютного фонда.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт.