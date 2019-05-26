В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников. Об том сообщает «Российская газета».

Согласно проекту, продавцы смогут использовать один ценник в случае, если товар имеет одно и то же название, а также продается по одной и той же цене, но при этом представлен в различных вариациях. Например, если на полках магазина продается йогурт одной и той же марки, но с разными наполнителями.

В Минпромторге заявили, что на настоящий момент в магазинах продаются от полутора до сотни тысяч наименований товаров. В связи с этим довольно трудно все эти товары снабдить ценниками, поскольку для этого надо много средств, персонала и времени.

Ожидается, что уменьшение количества ценников поможет сэкономить магазинам в среднем по 2 млн руб. в месяц.

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