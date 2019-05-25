Россияне отказались от вина в пользу пива

Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

Согласно результатам исследования, еще год назад пиво составляло 55,4% от приобретенного россиянами алкоголя, на апрель же 2019 года он вырос до 64,2%.

На втором месте в предпочтениях россиян находится вино, однако спрос на него падает, в то время как спрос на пиво стабильно растет.

Отмечается, что граждане России почти перестали покупать дорогие крепкие напитки вроде коньяка и виски, однако спрос на водку остается стабильным.

Ранее в Минздраве заявили, что россияне стали вдвое меньше пить. В ведомстве утверждают, что потребление алкоголя на душу населения уменьшилось с 18 до 9,3 литра.