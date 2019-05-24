Депутаты Пермского края разрешили себе голосовать удаленно

Пермские депутаты поддержали процедуру дистанционного голосования за федеральные проекты, обсуждаемые в Законодательном собрании края, об этом сообщает «УралИнформБюро».

За инициативу проголосовали 38 из 48 депутатов. С критикой предложения выступили участники оппозиционных партий. По мнению депутата от партии КПРФ Владимира Корсунов, обсуждение проектов федеральных законов должно быть публичным.

«У нас большинство депутатов — представители реального сектора экономики — люди, занятые реальным делом. И возможность собраться существует не всегда», — выступил в поддержку инициативы представитель «Единой России» руководитель фракции Юрий Борисовец.

Предполагается, что голоса депутатов будут фиксироваться с помощью средств связи. Необходимо участие 40 из 60 парламентариев для принятия решения по определенному федеральному проекту.