Ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой» оценил Орешкин

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба» не окажет существенного влияния на российскую экономику. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, определенное влияние на некоторые месячные макропоказатели все же может наблюдаться.

«Определенное влияние на точечные цифры месячные, конечно, может быть, но в целом к каким-либо существенным изменениям вся эта ситуация не приведет», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что вице-премьеры России и Белоруссии договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти. Стороны провели переговоры 24 мая в подмосковных Горках.