Последствия ситуации с «грязной» нефтью оценили в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об усилиях минимизации последствий ситуации с «грязной» нефтью в трубопроводе «Дружба», передает РИА «Новости».

По его словам, это внештатная ситуация и технологическая проблема.

«Бывают проблемные моменты, и сейчас прикладываются усилия для того, чтобы минимизировать последствия в первую очередь для наших партнеров и контрагентов», — заявил Песков.

Он добавил, что вопросы ущерба для России от загрязненной нефти и проблем с ее доставкой в Белоруссию и Европу могут оценить в Минэнерго РФ.

По его словам, администрация президента не занимается подсчетом убытков.

Ранее Россия пообещала очистить все три нитки нефтепровода «Дружба» от «грязной» нефти.