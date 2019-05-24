Bloomberg сравнил торговую войну США и Китая с боксом и назвал победителя

Агентство Bloomberg сравнило торговую войну с боксом, судя по итоговому табло, президент США Дональд Трамп на данный момент обыгрывает председателя КНР Си Цзиньпина со счетом 5:4.

Blooomberg сравнил позиции США и КНР по таким показателям, как сокращение торгового дефицита (1:0 в пользу США), рост цен (0:1), уровень потребительского доверия (1:1), «валютная война» (1:1), фондовые рынки (1:0), замедление экономического роста (0:1), снижение прямых иностранных инвестиций (0:1).

Например, если говорить о валютной войне, то юань ослаб примерно на 7,5% по отношению к доллару за прошедший год. В случае с замедлением экономики агентство указывает, что такая тенденция характерна и для США, и для Китая, однако последняя показывает более быстрые темпы спада.

Торговая война затянулась, и будет длиться еще долго. В конечном счете каждый заплатит свою цену, подчеркивает Bloomberg.