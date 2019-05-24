Корпорация МСП готова поддержать еще два инвестпроекта в Кузбассе

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации двух инвестиционных проектов Кемеровской области, которым может быть оказана господдержка, говорится в сообщении института развития. Речь идет о компаниях, специализирующихся на ремонте, восстановлении и переработке крупногабаритных шин и оказании медицинских услуг. Презентация проектов прошла в рамках визита первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в Кемеровскую область по мониторингу нацпроектов по повышению производительности труда, малому бизнесу и экспорту.

«Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 461 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты – 475 млн рублей», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора корпорации Александра Бравермана, объем поддержки субъектам МСП Кемеровской области в рамках Национальной гарантийной системы составляет более 5,7 млрд рублей, что позволило им привлечь 9,1 млрд льготных кредитов. Кроме того, компании с госучастием в 2016-2019 годах заключили договоры на закупки у малого и среднего бизнеса на 29 млрд руб.