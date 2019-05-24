В России запретили табло с курсами валют

Указание Банка России о размещении информации о курсах валют внутри помещений банков вступило в силу, сообщает ТАСС.

Указание было опубликовано на сайте ЦБ 23 апреля.

Действие решения вступает в силу через 30 дней после публикации.

Банки должны будут устанавливать табло с курсами только внутри своих отделений.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.