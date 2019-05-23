Самарцев заподозрили в нежелании повышать качество своей жизни

Самарские власти решили провести исследование об эффективности мер социальной поддержки граждан, сообщает портал 63.ru.

Как рассказала замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова, в области действуют 122 меры социальной поддержки и их количество постоянно растет, но бедных меньше не становится.

Члены Общественной палаты Самарской области предложили провести исследование о причинах бедности.

«Главное — мотивировать людей в стремлении повышать уровень жизни и оказывать для этого всю возможную помощь» — отметила председатель комиссии по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Светлана Полдамасова.

Ранее Счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян.