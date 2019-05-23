Россия пообещала очистить всю «Дружбу» от «грязи»

Россия пообещала очистить все три нитки нефтепровода «Дружба» от «грязной» нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оператора нефтепровода PERN из Польши.

Как отмечается, крайний срок очистки нефти от «грязи» — 1 июля.

[Это] означает, что в Польшу не попадет ни одна дополнительная партия загрязненной нефти», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европа получила чистую российскую нефть по «Дружбе».

Проблема с качеством нефти трубопроводе «Дружба», поступающей из России в Белоруссию, возникла в апреле.