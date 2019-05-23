У Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова были найдены наркотики, заявил следователь.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов в Басманном суде, где решает вопрос о продлении ареста Абызову, наркотическое вещество нашли при обыске в квартире.

Какое именно вещество было найдено не уточняется.

Ранее суд арестовал экс-министра до 25 мая.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.