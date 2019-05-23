Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА «Новости»

По его словам, «вообще никаких проблем нет», так как нефти и нефтепродуктов в стране «предостаточно», однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.

Посол отметил, что накануне посол Белоруссии в Казахстане Анатолий Ничкасов провел переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти

Однако Ертысбаев отметил, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по нефтепроводу на ее территории.

Проблема с качеством нефти трубопроводе «Дружба», поступающей из России в Белоруссию, возникла в апреле.