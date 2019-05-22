Компания Вексельберга требует с Абызова 33,6 млрд рублей

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Компания «Т Плюс» Виктора Вексельберга подала иск о взыскании с экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и его партнеров 33,6 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Т Плюс» заявили, что компания попадала соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы.

Как отмечается, «Т Плюс» также намерена привлечении к субсидиарной ответственности бывшую жену Абызова Екатерину Сиротенко и экс-президента «Группы Е4» Андрея Малышева.

Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест экс-министру Абызову.