Корпорация МСП и ТПП Узбекистана будут сотрудничать в области поддержки малого и среднего бизнеса

В среду, 22 мая 2019 года, на площадке Первой российско-узбекской выставки «EXPO-CONTRACT FOODS&GOODS UZBEKISTAN 2019» был подписан Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией МСП и Управлением ТПП Республики Узбекистан по городу Ташкенту.

Со стороны Управления Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан по городу Ташкенту меморандум подписал начальник управления Саиджамол Султанов, со стороны Корпорации МСП – генеральный директор Александр Браверман.

Документ предусматривает развитие сотрудничества сторон по ряду направлений поддержки малого и среднего предпринимательства, направленных, в том числе, на установление взаимовыгодных отношений в сфере налаживания деловых связей, развитие кооперации и торговли между российскими и узбекскими субъектами МСП, включая взаимодействие в вопросах возможного создания аналогичного Порталу Бизнес-навигатора МСП ресурса на территории Узбекистана.

В рамках деловой программы выставки представители Корпорации МСП провели мероприятие по презентации возможностей Бизнес-навигатора МСП, ряд рабочих встреч и переговоров с представителями государственных организаций, институтов развития и бизнес-сообщества Республики Узбекистан.