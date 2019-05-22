Эксперты не увидели возможности развития нефтегазовых проектов в Арктике с помощью мер, предлагаемых Минвостокразвития

Затраты на создание инфраструктуры для освоения арктических нефтегазовых месторождений могут быть оправданы только в случае предоставления серьёзных стимулов со стороны государства, но предложенные Минвостокразвития меры эту проблему не решают, полагают эксперты. Ранее Минвостокразвития сообщило о подготовке пакета законопроектов, направленных на привлечение инвесторов в Арктику. Налоговые льготы предусмотрены для четырех групп инвесторов – в области добычи углеводородного сырья на новых морских месторождениях на арктическом шельфе, для проектов в области добычи углеводородного сырья на континентальной части, для проектов в области СПГ и для иных проектов в области добычи полезных ископаемых.

«Источником финансирования новых проектов в Арктике могли бы стать успешные действующие проекты, входящие с ними в единый кластер. Очевидно, что от таких проектов-доноров потребуются колоссальные капложения в инфраструктуру и проведение геологических работ, необходимых для освоения новых месторождений. Очевидно также, что эти затраты можно компенсировать с помощью льготной ставки НДПИ», - говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Однако, по ее словам, в предложенном законопроекте нулевая ставка НДПИ для них начинает действовать лишь после того как вся инфраструктура на новых месторождениях уже создана.

«Это – парадоксально, ведь процесс создания инфраструктуры занимает длительный срок, и никто не согласится всё это время инвестировать колоссальные средства, не получая взамен никаких стимулов. Как ослик, которого всё дальше и дальше заманивают морковкой, не давая ему, при этом, ни кусочка», - указывает эксперт.

«Фактически, проект Минэкономразвития - калька тех механизмов, которые были разработаны для поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке, - говорит директор ИнфоТЭК-Терминал Рустам Танкаев. - Хотя этот регион некорректно сравнивать с Арктикой, где добычные проекты требуют сложнейших, зачастую революционных и крайне затратных технологических решений.

Абсолютно отсутствует логика в предложении сохранить нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов (арктические проекты Новатэка и так не выплачивали НДПИ), а для проектов по добыче углеводородов ввести ставку 0,15. Это, заметим, – существенная разница: ведь при ставке 0,15 компания должна выплачивать примерно 1800 рублей с тонны сырья. К тому же, критерии отбора проектов, получающих такие стимулы, по предложению Минвостокразвития, должны ещё быть утверждены правительством. А это означает, что критерии будут прописаны не в законе, а в постановлении правительства, что позволит при случае легко изменить их. Закон отменить непросто, постановление же правительства перестаёт действовать с принятием нового постановления. Следовательно, любой проект может быть произвольно исключен из списка «приоритетных» и потерять государственную поддержку, что означает отсутствие предсказуемых и неизменных налоговых и правовых условий».

От предложенных преференций выиграют СПГ-проекты «Новатэка», подтверждает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Для остальных проектов вводятся коэффициенты, фактически, не позволяющие приступить к их реализации. Предоставление стимулов также обуславливается наличием готовой инфраструктуры. Значит, привлечь инвестора в проект без инфраструктуры уже невозможно. А это ведь практически все арктические проекты. Ни один инвестор в здравом уме не будет вкладывать средства под обещание льгот в далёком будущем, когда будет создана инфраструктура, требующая колоссальных затрат», - полагает эксперт.