Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов сняты, заявил Минск
Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил о снятии ограничений по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились из-за поступления некачественной российской нефти. Об этом сообщает БелТа.
По его словам, запрет сняли полностью. Он также отметил, что необходимо теперь обеспечить внутренних рынок в полном объеме.
Рыбаков подчеркнул, что на настоящий момент внутренний рынок Белоруссии полностью обеспечен качественным топливом. Кроме того, экспорт нефтепродуктов происходит без каких-либо ограничений, уточнил Рыбаков.
Ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по «Дружбе».