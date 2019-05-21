Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов сняты, заявил Минск

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил о снятии ограничений по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились из-за поступления некачественной российской нефти. Об этом сообщает БелТа.

По его словам, запрет сняли полностью. Он также отметил, что необходимо теперь обеспечить внутренних рынок в полном объеме.

Рыбаков подчеркнул, что на настоящий момент внутренний рынок Белоруссии полностью обеспечен качественным топливом. Кроме того, экспорт нефтепродуктов происходит без каких-либо ограничений, уточнил Рыбаков.

Ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по «Дружбе».