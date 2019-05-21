FT: история SSJ 100 выявила неспособность России создавать мировых конкурентов
История российского самолета Sukhoi Superjet 100 показала, что Россия не способна создавать конкурентоспособные компании международного уровня, пишет Financial Times.
Российский президент Владимир Путин пытался использовать западные санкции в качестве «стимула» того, чтобы использовать нефтяные доходы для создания «национальных чемпионов» — компаний-лидеров в тех областях, которые зависели от иностранных торговых партнеров. Однако эта идея провалилась, говорится в материале.
В 2018 году Россия потратила 637,5 млрд на усилия по импортозамещению, сделав своего рода «экономическую инъекцию».
Однако в настоящее время в России нет рынка для создания глобальных и конкурентоспособных компаний. Как отмечает издание, антироссийские санкции ударили по некоторым отраслям, которых сначала выбили с международного рынка, одновременно с этим понизили их конкурентоспособность. Это в свою очередь увеличило потребность России в импорте. Особенно пострадали технологическая отрасль и освоение космоса, указывает газета.
Например, в лайнере Sukhoi Superjet 100 много импортных компонентов. Объединенная авиастроительная корпорация, в которую входит компания «Сухой», пыталась продать 300 таких самолетов за рубеж, однако в итоге смогла продать лишь небольшую часть. Почти 80% элементов cамолета SSJ 100, проект которого обошелся в $2 млрд, поставляются иностранными поставщиками: Францией, Италией и США, добавляет издание.
Импортные компоненты не являются проблемой, проблема в том, что конечный продукт недостаточно конкурентоспособен, отмечает FT.
В мае самолет «Аэрофлота» SSJ 100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт «Шереметьево». Лайнер совершал аварийную посадку и загорелся. Во время пожара погиб 41 человек, всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. После инцидента было возбуждено уголовное дело.