Цены на бензин снова подскочат, предупредили независимые АЗС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/295/12165295/RIAN_5744596.HR-pic905-895x505-91570.jpg">

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину медиахолдинг РБК.

В издании ознакомились с копией письма Баженова, в котором говорится, что ситуация на топливном рынке начинает повторять сценарии весны прошлого года.

В тексте уточняется, что с 15 мая по 15 апреля оптовые цены Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а АИ-95 подорожал на 18,5%. При этом летнее дизельное топливо подорожало на 2,5%.

В письме Баженова подчеркивается, что нефтепереработчики «сводят концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые нефтяные компании работают исключительно в убыток.

Он предупредил, что если на топливном рынке не будут приниматься необходимые меры, то в России может повториться ситуация весны прошлого года.

В апреле сообщалось, что нефтяники и правительство договорились о стабилизации цен на топливо.