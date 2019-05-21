X5 Retail Group открыла обновленную «Пятёрочку»

Сеть X5 Retail Group достигла отметки в 15 тысяч магазинов – юбилейным стал универсам «Пятёрочка» с элементами нового дизайна, который открылся в Зеленограде.

«Изменение дизайна магазинов – первый шаг на пути обновления торговой сети, как внешней, так и внутренней трансформации бизнеса, направленной на улучшение покупательского опыта, предоставление лучшего обслуживания и обеспечение большей свежести продуктов», – заявил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

В частности, изменены цветовые решения магазина, улучшена навигация, что позволяет покупателю экономить время. Специальное оформление зон с овощами и фруктами подчеркивает их свежесть в том числе за счет современного точечного освещения. В обновленной «Пятёрочке» тестируется новый формат пекарни – расширенный ассортимент выпечки хранится на стеллажах со стеклянными перегородками, что лучше сохраняет свежесть продукции. Кроме того, за счет расширения кассовой зоны увеличена скорость обслуживания. Всего же в магазине площадью более 600 кв. м представлено 6500 наименований товаров.

««Пятёрочка» достигла высоких результатов на российском продуктовом рынке, завоевав лидерство среди магазинов у дома – к нам приходят более 12 млн гостей в день и более 70 млн уникальных покупателей в квартал. Но сеть меняется и развивается дальше. Наша основная ценность – лояльные гости, поэтому нам важно сфокусироваться на увеличении их числа. Мы хотим качественно улучшить опыт наших гостей, заслужить больше доверия, и сделать «Пятёрочку» ещё более заботливым, свежим, практичным и удобным магазином»,- отметил гендиректор «Пятёрочки» Сергей Гончаров.

Благодаря открытию новой «Пятёрочки», создано 22 рабочих места, а всего в магазинах сети в Москве работает уже более 13500 сотрудников. «Пятёрочка» – крупный российский работодатель: численность персонала торговой сети насчитывает свыше 176 тыс. человек.