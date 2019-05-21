Глава Минфина взял 11-го заместителя
Заместителем министра финансов России назначен Андрей Круглов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт правительства.
Как отмечается, до этого Круглов занимал должность зампреда правления «Газпрома».
«Назначить Круглова Андрея Вячеславовича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев позволил первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову взять еще одного заместителя.