Эксперт: производство бензина в России нерентабельно

В России в среднем при продаже одного литра бензина компания-производитель теряет шесть рублей, подсчитал ведущий эксперт Союза нефтепромышленников России Рустам Танкаев. Об этом он сообщил в эфире «России 24».

По его словам, высокие налоги, повышение акцизов, увеличение НДС, выросшие тарифы на транспортировку бензина и нефти делают производство бензина нерентабельным.

«Все 37 крупных заводов и все 22 мелких нефтеперерабатывающих завода — все стали убыточными… Из 37 заводов у нас 29 заводов так или иначе способны дотировать за счет других видов бизнеса нефтепереработку. И они выживают. Лучше, хуже — не важно, но выживают. Восемь заводов - абсолютно независимые. Они не успели перейти в категорию вертикально интегрированных компаний, и они разоряются. Причем кто-то разоряется явно, кто-то пытается замалчивать свои проблемы», - отметил эксперт.

По его словам, на внутреннем рынке России потребляется столько бензина, сколько производится. «Если закрыть эти восемь заводов, то у нас возникнет дефицит бензина», - допустил эксперт.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, нужны правильные и ровные правила игры на фискальном рынке. «Компании должны четко понимать, сколько они заплатят не только через год, но и через 10 лет, тогда у них появится план», - указал он.

В частности, изменения регуляторных и фискальных условий сделало нерентабельным проект создания крупнейшего нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Дальневосточном федеральном округе – ВНХК, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Еще в 2017 году внутренняя норма доходности проекта была 10-15%, а сейчас она вышла в отрицательную зону», - добавил он.