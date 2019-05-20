Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg
Сразу после вступления на пост президента Украины в 2014 году Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн. Самыми ценными активами бывшего украинского лидера Bloomberg назвал кондитерскую фабрику Roshen, а также страховую компанию, банк, телеканал, сельскохозяйственные и пищевые предприятия.
В агентстве отметили, что самый богатый украинец бизнесмен Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше — около 50% своего состояния. В настоящее время у него осталось $5,5 млрд.
Ранее стало известно, что Порошенко снова собрался в президенты Украины.