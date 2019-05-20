Россиянам пообещали увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен из-за пересмотра потребительской корзины, сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет с 1 января 2021 года.

Топилин отметил, что потребкорзина будет «пересмотрена в большую сторону». После этого будет повышение стандартов минимальных зарплат, отметил министр.

Ранее Минтруд предложил ввести новые единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров, чтобы исключить его необоснованное занижение или завышение.