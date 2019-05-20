Корпорация МСП может поддержать еще три инвестпроекта в Республике Тыва

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации инвестиционных проектов в Республике Тыва, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка

«В их числе ООО «Саянлайн» (междугородние пассажирские перевозки), ООО «Вояж» (услуги в сфере внутреннего туризма) и ИП Ооржак А.Н. (расширение номенклатуры реализуемой продукции). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 31,8 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты – 27 млн рублей», — говорится в сообщении корпорации.

Делегация корпорации провела сегодня стратегическую сессию в Тыве. Как отметил глава института развития Александр Браверман, республиканские предприятия малого и среднего бизнеса уже получили поддержку в рамках Национальной гарантийной системы на 15,8 млрд руб., что позволило им привлечь кредитных средств по льготным ставкам на 35,5 млрд руб.

Браверман также сообщил, что в 2016-2019 годах крупнейшими заказчиками с государственным участием с предприятиями МСП из Тывы заключено 129 договоров общим объемом 562 млн рублей.