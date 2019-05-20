Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по «Дружбе»
Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о готовности возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время Минск ждет от Украины и Польши подтверждения, чтобы возобновить транзит нефти по «Дружбе».
«Мы готовы начать прокачку, ждем подтверждения от Украины и Польши», — сказала Костюченко.
Представитель «Белнефтехима» не назвала конкретные сроки возобновления транзита. По данным Reuters, транзит может быть возобновлен уже сегодня, 20 мая.
Ранее сообщалось, что Минск и Москва согласовали «дорожную карту» по ЧП с «Дружбой».