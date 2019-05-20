Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по «Дружбе»

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Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о готовности возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время Минск ждет от Украины и Польши подтверждения, чтобы возобновить транзит нефти по «Дружбе».

«Мы готовы начать прокачку, ждем подтверждения от Украины и Польши», — сказала Костюченко.

Представитель «Белнефтехима» не назвала конкретные сроки возобновления транзита. По данным Reuters, транзит может быть возобновлен уже сегодня, 20 мая.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва согласовали «дорожную карту» по ЧП с «Дружбой».