Вероятность отсрочки ввода «Северного потока — 2» оценили в «Газпроме»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил возможность отсрочки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, сдвиги сроков реализации газопровода возможны, но они будут несущественными.
Он также добавил, что на настоящий момент профинансировано уже 4/5 объема капитальных затрат, которые необходимы для строительства проекта.
Ранее официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» вовремя.
По его словам, завершение строительства газопровода может максимум сдвинуться на вторую половину 2020 года.