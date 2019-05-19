Вероятность отсрочки ввода «Северного потока — 2» оценили в «Газпроме»

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил возможность отсрочки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сдвиги сроков реализации газопровода возможны, но они будут несущественными.

Он также добавил, что на настоящий момент профинансировано уже 4/5 объема капитальных затрат, которые необходимы для строительства проекта.

Ранее официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» вовремя.

По его словам, завершение строительства газопровода может максимум сдвинуться на вторую половину 2020 года.