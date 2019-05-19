Об урегулировании вопроса ущерба от «грязной» нефти рассказали в Казахстане

<img src="//img.gazeta.ru/files3/969/12355969/RIAN_2282602.HR-pic905-895x505-43796.jpg">

Замглавы минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что страна намерена решить вопрос об ущербе от загрязнения нефтепровода «Дружба» на уровне «КазТрансОйла» и «Транснефти», передает РИА «Новости».

Данное заявление министр сделал в кулуарах мониторингового комитета ОПЕК+. Он отметил, что отношения между «КазТрансОйлом» и «Транснефтью» очень давние и дружеские.

«Поэтому, я думаю, нам не стоит делать из этого какую-то большую трагедию, обсудим в рамках наших партнерских отношений», — сказал Мирзагалиев.

Министр добавил, что в настоящее время точных оценок объемов загрязненной нефти и денежного ущерба нет.

Ранее стало известно, когда Россия и Белоруссия отчитаются о ЧП с «Дружбой».