Об урегулировании вопроса ущерба от «грязной» нефти рассказали в Казахстане
Замглавы минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что страна намерена решить вопрос об ущербе от загрязнения нефтепровода «Дружба» на уровне «КазТрансОйла» и «Транснефти», передает РИА «Новости».
Данное заявление министр сделал в кулуарах мониторингового комитета ОПЕК+. Он отметил, что отношения между «КазТрансОйлом» и «Транснефтью» очень давние и дружеские.
«Поэтому, я думаю, нам не стоит делать из этого какую-то большую трагедию, обсудим в рамках наших партнерских отношений», — сказал Мирзагалиев.
Министр добавил, что в настоящее время точных оценок объемов загрязненной нефти и денежного ущерба нет.
Ранее стало известно, когда Россия и Белоруссия отчитаются о ЧП с «Дружбой».