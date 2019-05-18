Стало известно, когда Россия и Белоруссия отчитаются о ЧП с «Дружбой»

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Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что 20 мая совместная российско-белорусская комиссия представит первые результаты своей работы по оценке ЧП с грязной нефтью на трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что совместная комиссия уже приступила к работе.

«В понедельник [20 мая] уже первые результаты должны быть», — сказал Козак.

Ожидается, что стороны подсчитают убытки от транзита грязной нефти по «Дружбе».

Ранее Козак рассказал об остатках грязной нефти в «Дружбе».