Стало известно, когда Россия и Белоруссия отчитаются о ЧП с «Дружбой»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что 20 мая совместная российско-белорусская комиссия представит первые результаты своей работы по оценке ЧП с грязной нефтью на трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что совместная комиссия уже приступила к работе.
«В понедельник [20 мая] уже первые результаты должны быть», — сказал Козак.
Ожидается, что стороны подсчитают убытки от транзита грязной нефти по «Дружбе».
Ранее Козак рассказал об остатках грязной нефти в «Дружбе».