Белоруссия будет требовать от России компенсации за «грязь» в нефти

Заместитель белорусского премьера Игоря Ляшко заявил, что страна потребует от российской стороны компенсировать убытки за «грязную» нефть. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Ляшко, в Белоруссии прошло заседание, где он и коллеги обсудили тему «грязной» нефти и пришли к выводу, что стране нужны компенсации двух видов.

«Компенсации здесь двух видов — прямые потери и косвенные», — добавил Ляшко.

Ранее белорусскому президенту Александру Лукашенко понравилась жесткая реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба».

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». 5 мая «чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре.