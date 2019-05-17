На Кубани построят центры единоборств на сотни миллионов рублей

В Краснодарском крае власти планируют направить 400 млн руб. на строительство десяти центров единоборств. Об этом сообщает Yuga.ru.

Как рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Кубани Вячеслав Никитин, власти уже выбирают подходящие земельные участки. Строительство десяти центров хотят начать до конца года.

По его словам, для финансирования нужно внести изменения в бюджет. Это хотят сделать на одной из ближайших сессий Заксобрания Краснодарского края.

Никитин пояснил, что центры хотят сделать типовыми. В каждом оборудуют не менее трех ковров для занятий спортом, трибуны для зрителей, душевые комнаты. Планируется, что в Краснодаре создадут в краевой центр по развитию единоборств.