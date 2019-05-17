Оцифрованы все трудовые книжки россиян

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Пенсионный фонд России (ПФР) оцифровал все сведения о трудовой деятельности жителей России, пишут «Известия» со ссылкой на сведения Министерства труда и соцзащиты.

При этом, рассказали в Минтруде, в настоящее время закон о введении цифровых трудовых книжек не разработан. Ожидается, что он будет внесен до конца весенней сессии — тогда он сможет начать работать с 2020 года.

Эксперты, опрошенные изданием, добавили, что излишне быстрое введение обязательного использования цифровых трудовых книжек может привести к проблемам на некоторых предприятиях, которые еще не готовы к такому шагу.

Ранее сообщалось, что в России отменили бумажный СНИЛС.