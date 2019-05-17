Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ ведомства.

По данным издания, эту инициативу отвергли в Минкомсвязи, посчитав, что она является слишком радикальной.

В Минпромторге также придерживаются мнения, что целесообразным является сохранение действующих правил, согласно которым граждане могут каждый месяц ввозить без пошлин товары на сумму до €500.

Ранее сообщалось, что ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором.