Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

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Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Также авторы правового акта считают, что нововведение гарантирует надлежащий уровень соцподдержки малоимущих пенсионеров.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что пенсии не позволяют обеспечить достойную жизнь.