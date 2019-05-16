«Россети» оказались в первой тысяче глобального рейтинга Forbes

ПАО «Россети» вошло в тысячу крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes, заняв 727-ю строчку глобального рейтинга.

Всего в списке представлены 22 российские компании.

В пролом году в этот рейтинг входили 25 компаний из РФ, но не все смогли удержать свои позиции.

Помимо прочих из списка выпали Polyus Gold и «Уралкалий».

В свою очередь, «Россети», существовавшие в условиях жесткого регулирования, смогли улучшить производственные и финансовые показатели.

Кроме того, руководство ПАО смогло добиться существенных изменений в подходах к регулированию деятельности компании, что не только повысит инвестиционную привлекательность электросетей и позволит им сохранить место в числе 800 крупнейших компаний мира

Российские лидеры, такие как ««Газпром», «Лукойл», Сбербанк и «Роснефть», вошли в первую сотню рейтинга.

Возглавляет список крупнейших компаний мира вот уже седьмой раз подряд китайский банк ICBC, стоимость активов которого оценивают в 4 триллиона долларов.