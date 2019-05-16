Игорь Руденя везет бизнес в Европу

Более 20 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса из Тверской области на два дня 16-17 мая отправились в Германию. Миссию возглавляет губернатор Игорь Руденя, сообщает правительство региона. В торгпредстве РФ в Берлине более чем для 60 немецких компаний состоялась презентация инвестиционного и производственного потенциала Тверской области.

«Наш регион предлагает инвесторам широкие возможности, комфортные условия ведения бизнеса. Мы уверены, что реализация совместных идей и планов получит новый импульс. Сегодня наша задача – найти новых партнеров, закрепить уже имеющееся сотрудничество», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

По его словам, наиболее перспективны для инвестиций проекты в отраслях машиностроения, деревообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой, полиграфической, электрической и пищевой промышленности, в производстве строительных материалов.

«Региональное сотрудничество между Россией и Германией имеет давнюю и в целом позитивную историю. И сегодня Тверской области есть что показать и предложить немецким партнерам, куда пригласить. Это очень важное и взаимовыгодное партнёрство», – отметил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Выгодные условия для размещения своих производств на территории Тверской области уже оценили крупные немецкие инвесторы, которые работают в Верхневолжье. Это компании Schiedel, METRO Group, B.Brown, Otto Group и Direct Group, Globus. Начиная с 2006 года, общий объём инвестиций немецких компаний в экономику Тверской области составил свыше 76,7 млн евро. Было создано более 1 600 рабочих мест. В 2018 году внешнеторговый оборот предприятий Тверской области с Германией составил $82,5 млн.

16 мая в Берлине Игорь Руденя провел несколько раундов переговоров с немецкими деловыми кругами. Их итогом стали совместные планы по развитию действующих и созданию новых производств в Тверской области.

В частности, немецкая компания B.Braun Melsungen AG планирует вложить порядка 3 млрд руб. в строительство производственно-логистического комплекса Capacity Extension Tver с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции. Будет создано 300 рабочих мест.

Еще 1 млрд руб. готова инвестировать немецкая Siebenhaar Antriebstechnik GmbH, которая рассматривает возможность размещения в Тверской области производства редукторов и лебедок.

Компания Lichtgitter GmbH нацелена открыть в регионе производство решетчатого настила. Инвесторы поддержали инициативу Игоря Рудени о кооперации с действующими предприятиями Тверской области. Общий объем инвестиций составит порядка 400 млн рублей. Будет создано около 100 новых рабочих мест.

«В Тверской области отличные преференции для инвесторов. Также большой плюс региона – это удобное географическое положение между двух столиц и развитое транспортное сообщение», - подчеркнул генеральный директор АО «Лихтгиттер Рус» Александр Горчаков.