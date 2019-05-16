В Нур-Султане открылся XII Астанинский экономический форум

В столице Казахстана открылся Двенадцатый экономический форум, который называют казахстанским мини-Давосом, передает телеканал «Мир 24».

Открывший форум первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что обсуждает с лидерами России, США, Китая и Евросоюза варианты решения сложившегося геополитического кризиса и предлагает им столицу республики как площадку для этих переговоров.

За два дня форума запланированы уникальные сессии.

На них приглашены крупные инвесторы США, Китая и европейских стран. Организаторы выражают уверенность, что будут заключены крупные договоры. По итогам АЭФ нобелевские лауреаты и ведущие экономисты дадут советы по совершенствованию экономической и социальной политики Казахстана.

За 11-летнюю историю форума в нем приняли участие свыше 50 тысяч делегатов более чем из 150 стран.

В числе гостей АЭФ директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард , исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для государств Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) Армиды Салсиа, вице-премьер госсовета Китайской Народной Республики Хань Чжэн, президент Армении Армен Саркисян, председатель совета директоров Nokia Corporation Ристо Сииласмаа, лауреат Нобелевской премии по экономике (2018), главный экономист Всемирного банка (2016-2018) Пол Ромер, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и еще более сотни известных имен.

Общее число зарегистрированных делегатов составило 5 492 человека из 74 стран мира.

По итогам АЭФ нобелевские лауреаты и ведущие экономисты дадут советы по совершенствованию экономической и социальной политики Казахстана.

Организаторы подчеркивают, что основной целью АЭФ является создание площадки для обмена опытом в области экономической политики и науки для изучения глобальных тенденций и выработки стратегий развития Казахстана. АЭФ стал важным событием международной повестки, центрально-азиатским «мини-Давосом», который из регионального мероприятия вырос в фактор глобальной социально- экономической политики, о чем свидетельствует интерес к форуму со стороны мировых лидеров общественного мнения.