Корпорация МСП может оказать поддержку еще трем проектам в Тверской области

Корпорация МСП отобрала три проекта малого и среднего бизнеса в Тверской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. Об этом говорится в сообщении корпорации со ссылкой на ее гендиректора Александра Бравермана.

Среди проектов — металлургический центр «Тверская бронза» (проект по созданию литейно-механического производственного комплекса на базе действующего металлообрабатывающего предприятия), ООО «Николаевская ферма» (приобретение технологического оборудования и газовой котельной) и ИП Калибабчук Л.М. (открытие магазина формата «Фасоль»).

«Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов может составить 152 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты – 189 млн рублей», — отмечается в сообщении.

«Объем кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП Тверской области участниками Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет более 2,7 млрд рублей, – отметил Браверман. – Это позволило компаниям, реализующим проекты на территории региона, привлечь 6,4 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями».

Отбор проводился в рамках визита команды руководителей институтов развития во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в регион. В ходе встречи обсуждались возможности участия институтов развития в перспективных инвестиционных проектах на территории региона, включая развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».