TCS Group Тинькова отчиталась о росте чистой прибыли на 25% в первом квартале

Чистая прибыль TCS Group Олега Тинькова в первом квартале 2019 года выросла на 25% — до 7,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения группы. Прибыль до налогообложения в годовом выражении увеличилась на 25% до 9,3 млрд руб. По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, таких показателей удалось достичь как за счет кредитного, так и за счет комиссионного бизнеса.



Кредитный портфель показал рост на 19,2% и составил 279,7 млрд руб. Группа ожидает, что в 2019 году прирост кредитов составит более 40%.

«Динамичному росту доходов от комиссионного бизнеса способствовало развитие направлений деятельности группы, не связанных с кредитованием, таких как услуги для сегмента МСБ, розничные инвестиционные продукты и дебетовые карты. На долю транзакционного бизнеса и прочих услуг уже приходится 32% общей выручки группы», - отметил Хьюз.

Чистая маржа выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 18,1 млрд руб. Совокупные активы с начала года выросли на 8,9% и достигли 408,9 млрд руб. В 2019 году группа ожидает прибыль в более чем 35 млрд руб.

Совет директоров TCS Group одобрил вторую в 2019 году выплату промежуточных дивидендов за I квартал в размере $0,17 на одну акцию на общую сумму $31 млн.