Бывшему главе Минобороны России Анатолию Сердюкову подобрали новую должность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь Сердюков стал во главе совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что Сердюков сменил бывшую фигурантку дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгению Васильеву на посту секретаря Товарищества собственников жилья (ТСЖ) дома, в котором они проживают.