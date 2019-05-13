Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.

По данным биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 469,81 пункта (1,81%) и составил 25472,56 пункта.

Кроме того, на спад пошел индекс S&P 500. Он упал на 50,24 пункта (1,74%) и оказался на отметке 2831,16 пункта.

Также сократился на 208,62 пункта (2,68%) до отметки 7708,32 пункта индекс электронной биржи NASDAQ.

Ранее сообщалось, что правительство Китая повышает пошлины на некоторые товары американского производства с 1 июня текущего года..