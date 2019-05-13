Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию. Об этом сообщает «Европейская правда».

Как отмечается, такое заявление Климкин сделал в ходе встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

По его словам, если ЕС пойдет навстречу Москве, когда она начала выдавать паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то он «убьет Минск».

«Если...вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — добавил Климкин.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что страны ЕС не рассматривают введение санкций против России после упрощения порядка предоставления российского гражданства жителям Донбасса.