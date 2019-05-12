Порошенко подсчитал посетивших ЕС по безвизу украинцев

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что с момента введения безвизового режима страны Евросоюза посетили уже более 2,5 млн украинцев. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.

По его словам, мир для граждан Украины становится все более открытым каждый день.

«2 575 390 — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС!» — написал Порошенко.

Действующий президент Украины добавил, что стран, которые украинцы могут посещать без визы, «уже более сотни».

Ранее Порошенко заявил, что «ценность украинского паспорта» выросла из-за «безвиза».