Порошенко подсчитал посетивших ЕС по безвизу украинцев
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что с момента введения безвизового режима страны Евросоюза посетили уже более 2,5 млн украинцев. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.
По его словам, мир для граждан Украины становится все более открытым каждый день.
«2 575 390 — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС!» — написал Порошенко.
Действующий президент Украины добавил, что стран, которые украинцы могут посещать без визы, «уже более сотни».
Ранее Порошенко заявил, что «ценность украинского паспорта» выросла из-за «безвиза».