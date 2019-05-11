Лукашенко понравилась жесткая реакция Путина на «грязную» нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко понравилась жесткая реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба», передает агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, в Пекине они с Путиным согласились в том, что виновные в загрязнении нефти «должны ответить».

«И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко… Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил, что редко бывает, для разборок», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что глава ФСБ России Александр Бортников со своими коллегами очень быстро нашел виновных.

Ранее сообщалось, что Мозырский НПЗ начал перерабатывать «чистую» нефть.