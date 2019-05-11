Лукашенко: ущерб от «грязной» нефти составляет сотни миллионов долларов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по предварительной оценке, ущерб от «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба» составляет сотни миллионов долларов. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, российский президент Владимир Путин понимает, что ущерб надо компенсировать.

«Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеки от истины», — отметил Лукашенко.

Он предположил, что российска сторона не будет оспаривать нанесенный ущерб.

Ранее Лукашенко пообещал назвать ущерб от «грязной» нефти.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». 5 мая «чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре.