Трамп и Трюдо обсудили торговые переговоры США и КНР

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, стороны обсудили китайско-американские торговые отношения.

Как отмечается, Трамп и Трюдо договорились поддерживать «тесные контакты» по этому вопросу.

При этом лидеры также обсудили задержание двух канадских подданных в Китае.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.